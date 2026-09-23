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23 сентября, 20:42

Шоу-бизнес

Суд приговорил Харви Вайнштейна к 15 годам тюрьмы

Фото: AP Photo/The Daily News/Barry Williams

Бывший голливудский продюсер Харви Вайнштейн получил 15 лет заключения – приговор вынес суд Нью-Йорка по делу о сексуальном насилии над его бывшей ассистенткой Мириам Хейли. Об этом сообщили NBC News и The Guardian.

Хейли обвиняла Вайнштейна в том, что в 2006 году он принуждал ее к сексу. Сам продюсер вину по этому делу не признал. Разбирательство длилось больше года.

Ранее суд признал Вайнштейна виновным по одному пункту обвинения в сексуальном насилии. По другому пункту, об изнасиловании девушки, присяжные не смогли прийти к единому мнению. Прокуратура сняла это обвинение, оставив только сексуальное насилие.

В 2017 году обвинения против Вайнштейна выдвинули более 80 женщин, включая известных актрис. В 2020 году продюсера приговорили к 23 годам заключения, однако через четыре года приговор отменили из-за нарушений во время процесса.

При этом Вайнштейна не освободили в 2023-м – его приговорили еще к 16 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании актрисы из Лос-Анджелеса.

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