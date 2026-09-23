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23 сентября, 20:55

Шоу-бизнес

Нидерланды примут участие в "Евровидении-2027"

Фото: ТАСС/Zuma

Нидерланды примут участие в музыкальном конкурсе "Евровидение" в 2027 году. Об этом сообщает телерадиокомпания NOS.

Участие страны будет организовано в формате совместного проекта общественных вещателей под координацией NPO – организации, объединяющей общественных вещателей в Нидерландах. NPO сформирует команду, которая займется отбором и поддержкой артиста-участника.

По запросу NPO телекомпания NOS возьмет на себя освещение событий в преддверии конкурса, трансляцию полуфиналов и финала, а также обеспечит комментаторское сопровождение.

Решение об изменении формата было принято после того, как в прошлом месяце нидерландская телерадиокомпания Avrotros, ранее отвечавшая за организацию участия страны в конкурсе, отказалась от этой роли.

Avrotros заявляла, что не будет участвовать в "Евровидении" в 2027 году, поскольку мероприятие перестало быть нейтральным, а одна из стран-участниц вовлечена в крупномасштабный военный конфликт.

Компания указывала, что геополитическая напряженность на Ближнем Востоке оказывает слишком сильное влияние на конкурс и приводит к серьезным разногласиям. Вещатель также отмечал, что недавние изменения, предложенные Европейским вещательным союзом (EBU), не гарантируют восстановления независимости "Евровидения".

В прошлом году Нидерланды уже отказывались от участия в "Евровидении" из-за решения EBU не отстранять Израиль от мероприятия.

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