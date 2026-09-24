Сергея Соседова похоронят на Перепечинском кладбище в Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Савостьянов

Телеведущего Сергея Соседова планируют похоронить на Перепечинском кладбище в Московской области. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на его окружение.

"Мы пока не знаем, когда тело Сергея доставят в Москву. Предварительно, похоронить его планируем на Перепечинском кладбище", – сообщил собеседник агентства.

О смерти телеведущего и музыкального критика стало известно 23 сентября. Соседову было 58 лет. Причиной смерти стал несчастный случай. Трагедия произошла, когда телеведущий приехал на мероприятие в Якутию.

Позже мать Соседова Антонина рассказала, что ее сын умер во время медицинской операции после падения с лестницы в отеле в Якутии. До этого он не жаловался на здоровье. Она также рассказала, что узнала о трагедии от продюсера, и призналась, что до сих пор не может прийти в себя.

Соседов родился в 1968 году в Москве. В столице он окончил музыкальную школу, а после завершения обучения в средней школе начал журналистскую практику в газете "Гудок". Известность ему принесли съемки в программе "Акулы пера", выходившей в 1990-е годы. Также он известен аудитории по проектам "Ты – суперстар!", "Суперстар! Возвращение" и другим музыкальным шоу.