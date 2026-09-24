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24 сентября, 06:13

Общество

Сильный ветер с дождем прогнозируется в Москве 24 сентября

Фото: Агентство ''Москва''/Сергей Киселев

Облачная погода и небольшой дождь, местами умеренный, ожидаются в столице в четверг, 24 сентября. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По данным синоптиков, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 17 до 19 градусов, по области – от 16 до 21 градуса.

Юго-восточный и южный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, местами возможны порывы до 17 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура в столице может опуститься до 7 градусов, а в Подмосковье – до 6 градусов.

В МЧС призвали москвичей быть осторожными из-за усиления ветра. В частности, гражданам посоветовали быть внимательными за рулем и парковаться только в безопасных местах. Также рекомендуется не оставлять детей без присмотра, а на улице обходить шаткие конструкции.

Желтый уровень погодной опасности из-за сильного ветра будет действовать в Москве до 18:00 24 сентября. Аналогичные меры касаются и Подмосковья.

В Москве объявлен повышенный уровень погодной опасности из-за сильного ветра и дождя

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