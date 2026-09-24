"Мосволонтер" провел 96 бесплатных обучающих мероприятий с начала года

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Ресурсный центр "Мосволонтер" организовал 96 бесплатных обучающих мероприятий с начала года. В них приняли участие свыше 4,1 тысячи человек, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам директора ресурсного центра Александра Левита, обучение подходит как новичкам, которые только определяются с форматом, так и лидерам команд, тренерам и организаторам волонтерских объединений. Участники учатся общаться, сотрудничать друг с другом, планировать. Занятия проходят очно и онлайн.

Для начинающих волонтеров разработан курс "Включайся!", который рассказывает об основах и принципах волонтерства. Ближайшее занятие состоится 19 сентября.

Тем, кто готов координировать других добровольцев, подойдет программа "Управляй". Ее частники смогут получить лидерские качества и научатся руководить командами на разных мероприятиях.

Для опытных волонтеров подготовили программу "Обучай", которая пройдет с 4 по 31 октября. После обучения они сами начнут проводить занятия. Также предусмотрен интенсив для тренеров неформального образования, направленный на повышение профессиональных умений.

Организаторы добровольческой деятельности могут посетить интенсив "Пять ключей". Там они научатся правильно работать с волонтерами – привлекать к работе, инструктировать, сопровождать, мотивировать, поощрять.

Также существуют программы для школ, колледжей, вузов и корпоративных команд. Например, тренинг "Создавай!" направлен на развитие волонтерства в университетах. "Мастерская волонтерства" рассчитана на колледжи. Образовательная программа "Первый шаг" помогает учителям сформировать добровольческий отряд или сделать работу уже существующего объединения более эффективной.

Кроме того, центр проводит инструктажи перед важными мероприятиями. Волонтерам рассказывают о программе и обязанностях. С начала года прошли 44 такие встречи.

Для любителей дистанционного формата подойдут онлайн-курсы. С 2022 года создано 24 программы, посвященные социальному, экологическому, культурному, спортивному, патриотическому и иным направлениям, а также развитию универсальных навыков.

Например, курс "Коммуникация" учит доносить свое мнение и слышать собеседника. Программа "Менеджмент команд" учит распределять роли в команде и мотивировать участников, курс "Критическое мышление" – анализировать информацию и принимать решения, а "Планирование" – ставить задачи и соблюдать сроки. Курс "Цифровая грамотность" расскажет о деловом этикете в Сети, защите персональных данных и использовании нейросетей.

За все время существования дистанционного обучения его выбрали свыше 13,2 тысячи человек. Из них 1,5 тысячи прошли курсы в этом году. Все занятия бесплатны, они доступны сразу после регистрации. Для участников подготовлены различные материалы, в том числе видеоуроки и тесты. При завершении курса в профиле можно найти сертификат.

Волонтеры могут готовиться и самостоятельно. Для этого существует 57 инструментов, 6 из которых вышли в этом году. Например, "Навигатор организатора волонтерской деятельности в странах СНГ" рассказывает о столичных практиках волонтерской работы. Также из новинок – "Экосистема добра: как создать цветущее сообщество". Руководители могут использовать карточки для управления командой.

В этом году также вышли 3 обучающие настольные игры. Игра "Тимлидеры: миссия добро" учит планировать и работать в команде, "Мир волонтера: новое путешествие" знакомит с основами добровольчества, а "Хроники волонтерской помощи" рассказывают о решениях, которые приходится принимать в рамках оказания помощи. 21 обучающий материал находится в электронной библиотеке на сайте "Мосволонтера".

Очные занятия можно посетить в центре развития компетенций "Волонтеры Москвы" по адресу улица Трофимова, дом 9. Расписание есть на сайте.

Ранее в столице начался прием заявок на получение знака отличия "Волонтер Москвы" за значимый вклад в развитие добровольческого движения. Финалистов выберет экспертный совет по грантам, благотворительности и волонтерству Общественной палаты Москвы. Будут учитываться стаж, количество часов и важность событий, в которых принимал участие доброволец.

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