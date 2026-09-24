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24 сентября, 10:01

Туризм

В АТОР призвали не ждать снижения цен на туры в Египет перед осенними каникулами

Фото: depositphotos/d.travnikov

Снижения цен на отдых в Египте перед осенними школьными каникулами не ожидается. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России.

Семьям, которым важны конкретные даты, отель или категория номера, специалисты советуют не откладывать бронирование из-за сокращения доступного выбора.

При этом отдельные горящие предложения могут появиться, однако, скорее всего, они будут распространяться на менее востребованные отели. В популярных гостиницах на Красном море уже начинают заканчиваться некоторые категории номеров.

По данным АТОР, недельный тур в Египет для семьи из трех человек с проживанием в трехзвездочном отеле по системе "все включено" сейчас стоит от 196 тысяч рублей. Ближе к осенним каникулам выбор номеров в востребованных отелях, по оценке туроператоров, заметно сократится.

Ранее стало известно, что с 1 января 2027 года въезд в Египет подорожает. Однократная виза вырастет в цене с 30 до 33 долларов. Нововведение затронет и визу по прилете, и цифровую, которую оформляют в Каире.

Сверх этой суммы придется доплатить еще 6 долларов за обслуживание и банковские комиссии, хотя не уточнялось, действует ли сбор при любом способе оформления.

Египет повысит стоимость туристической визы до 33 долларов

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