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25 сентября, 12:14

Транспорт

Volkswagen и Audi начали отзывать более 2 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта руля

Фото: 123RF.com/mesutdogan

Немецкий автоконцерн Volkswagen и его дочерняя компания Audi отзывают более 2,1 миллиона автомобилей по всему миру из-за дефекта в механизме рулевого управления. Об этом сообщила немецкая автомобильная организация ADAC.

"Причиной стал возможный дефект болтового соединения на рулевом механизме, который в худшем случае может привести к выходу из строя управления", – говорится на ее сайте.

Отзывают модели Volkswagen, выпущенные в период с 2013 по 2024 год – VW Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran и Caddy. Среди модельного ряда Audi отзыву подлежат кроссоверы Audi Q3 2017–2024 годов выпуска.

Сейчас не зафиксировано никаких подтвержденных ДТП, травм или материального ущерба, вызванных дефектом.

Ранее сообщалось, что автомобильный производитель Ford Motor отзывает около 420 тысяч автомобилей в США из-за неисправных ремней безопасности. Выяснилось, что натяжители ремней безопасности на водительском и переднем пассажирском сиденьях могут заблокировать ремень, не давая ему выдвигаться или втягиваться нужным образом.

Это может создавать риски травм при аварии. Под отзыв подпадают модели Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018–2022 годов выпуска.

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