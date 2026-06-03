Ford отзовет в США около 420 тыс авто из-за неисправных ремней безопасности

Фото: ford.com

Автомобильный производитель Ford Motor отзывает около 420 000 автомобилей в США из-за неисправных ремней безопасности, передает "Интерфакс" со ссылкой на американское Национальное управление по безопасности дорожного движения.

Выяснилось, что натяжители ремней безопасности на водительском и переднем пассажирском сиденьях могут заблокировать ремень, не давая ему выдвигаться или втягиваться нужным образом. Это может создавать риски травм при аварии.

Отзывная кампания касается автомобилей Ford Expedition и Lincoln Navigator 2018–2022 годов выпуска. Ожидается, что дилерские центры проверят автомобили и при необходимости заменят неисправные натяжители. На этом фоне акции Ford подешевели на 0,6%.

Ранее автомобильный концерн Volkswagen и Cupra, которая является дочерней компанией SEAT, входящего в состав Volkswagen Group, отозвали свыше 94 000 электромобилей по всему миру. Выяснилось, что модули в аккумуляторной батарее могут привести не только к снижению запаса хода, но и к возгоранию. Об инцидентах, в результате которых из-за этой проблемы пострадали бы люди, не сообщалось.

