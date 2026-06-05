05 июня, 15:42Мэр Москвы
Собянин: Москва, "ВЭБ.РФ" и АСИ будут развивать Стандарт общественного капитала
Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"
Правительство Москвы, председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии Стандарта общественного капитала бизнеса. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.
Мэр отметил, что Стандарт является важным инструментом оценки участия предприятий в достижении национальных целей развития страны. Он учитывает в том числе заботу о работниках и экологии, участие в соцпрограммах.
Стороны, подписавшие договор, будут развивать методологии оценки и работать над мерами поддержки компаний, соответствующих Стандарту. Уделят внимание также информационной и просветительской работе, которая расскажет предприятиям о лучших примерах соблюдения принципов социальной ответственности.
Сейчас Стандарту соответствуют свыше 50 компаний, напомнил градоначальник. И более 550 организаций подали заявку на прохождение оценки.
Ранее Собянин и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасной эксплуатации беспилотных систем и роботизированных устройств. Испытания, которые будут проводиться на территории "Сириуса", помогут в дальнейшем внедрить решения, повышающие городскую безопасность.
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