Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 июня, 15:42

Мэр Москвы

Собянин: Москва, "ВЭБ.РФ" и АСИ будут развивать Стандарт общественного капитала

Фото: MAX/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Правительство Москвы, председатель госкорпорации "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов и гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии Стандарта общественного капитала бизнеса. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Мэр отметил, что Стандарт является важным инструментом оценки участия предприятий в достижении национальных целей развития страны. Он учитывает в том числе заботу о работниках и экологии, участие в соцпрограммах.

Стороны, подписавшие договор, будут развивать методологии оценки и работать над мерами поддержки компаний, соответствующих Стандарту. Уделят внимание также информационной и просветительской работе, которая расскажет предприятиям о лучших примерах соблюдения принципов социальной ответственности.

Сейчас Стандарту соответствуют свыше 50 компаний, напомнил градоначальник. И более 550 организаций подали заявку на прохождение оценки.

Ранее Собянин и председатель совета федеральной территории "Сириус" Елена Шмелева подписали соглашение о стратегическом партнерстве в сфере безопасной эксплуатации беспилотных систем и роботизированных устройств. Испытания, которые будут проводиться на территории "Сириуса", помогут в дальнейшем внедрить решения, повышающие городскую безопасность.

Читайте также


Сюжет: ПМЭФ-2026
мэр Москвыбизнесгород

Главное

Почему россиянки стали носить с собой кукол?

Игрушки выступают в роли своеобразных аксессуаров, становясь вариантом самовыражения

Читать
закрыть

Как в России планируют восстановить доступ к ушедшим сервисам?

Российские операторы сотовой связи уже ведут переговоры с властями

Читать
закрыть

К чему приведет привязка ОСАГО к состоянию автомобиля?

Эксперты уверены: могут возникнуть проблемы со сбором статистических данных

Формула включает большой набор переменных, сбор и обработка которых почти невозможны

Читать
закрыть

Что стоит за открытым письмом Зеленского в адрес Путина?

Эксперты называют письмо шагом отчаяния и попыткой выпросить мир

Читать
закрыть

Какие активности подготовил столичный бизнес летом 2026 года?

Можно изучить тонкости приготовления холодного кофе, побывать на экскурсии по кофейне

Для любителей спорта пройдут бесплатные открытые тренировки по классическому боксу

Читать
закрыть

Что нужно сделать на огороде в июне?

Траву на газоне нужно косить по мере отрастания

Что касается посадок, их стоит постоянно пропалывать

Читать
закрыть

Когда закончится сезон тополиного пуха в Москве?

Конец мая – начало июня является периодом тополиного пуха и продолжается до трех недель

Он должен завершиться к концу первого летнего месяца

Читать
закрыть

Виноваты ли "потенциальные бабушки" в низкой рождаемости в РФ?

Эксперты уверены: проблема кроется в том, на что может рассчитывать молодая семья

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика