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23 июля, 18:58

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Haber7: пропавшего в Турции мужчину нашли живым в пустом гробу на кладбище

Пропавшего в Турции мужчину нашли живым в пустом гробу на кладбище

Фото: 123RF.com/franz12

В Турции 58-летнего мужчину, которого родственники ранее объявили пропавшим без вести, обнаружили живым внутри пустого гроба на территории кладбища. Об этом сообщает Haber7.

Мужчина ушел из дома и перестал выходить на связь. После безуспешных самостоятельных поисков его семья обратилась в полицию. Во время поисковой операции мужчину нашли в помещении для хранения ритуальных принадлежностей. Он находился внутри пустого гроба.

Прибывшие на место медики оказали ему первую помощь, после чего для профилактического осмотра доставили в больницу. По данным местных властей, угрозы его жизни нет. Как мужчина оказался в гробу, неизвестно.

Ранее в Турции нашли десятилетнего мальчика, пропавшего после завершения занятий в школе. Полиция просмотрела более 200 камер и нашла кадры, где он ехал в автомобиле к плотине.

Во время поисков доброволец услышал звук, похожий на крик, и обнаружил ребенка под грудой камней. Он был избит, госпитализирован с травмой головы. Отец потребовал самого сурового наказания для виновного.

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