Актер Джон Кьюсак ушел из кино и стал автором комиксов

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Американский актер Джон Кьюсак решил уйти из кино. Он стал автором графического романа "Момо", рассказал артист Variety.

Как отметил актер, он всегда считал комиксы самым близким к кинематографу жанром. Свое дебютное издание в этом жанре Кьюсак создал вместе с художником Игнасио Ноэ – научно-фантастический роман "Момо".

"Я думал, что хочу рассказать историю, но не хотел договариваться о том, как ее рассказывать. Когда вы просите кого-то выложить 20 или 30 миллионов долларов на ваш банковский счет для съемок фильма, они хотят иметь свое мнение, боятся и все такое прочее", – отметил он.

Актер добавил, что никто не редактировал то, что он написал.

Ранее сообщалось, что американский актер и режиссер Клинт Иствуд завершил карьеру в кино в возрасте 96 лет. Его сын Кайл заявил, что у него сохранилось много теплых воспоминаний о работе с отцом. По его словам, для него это был "замечательный опыт".

