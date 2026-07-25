Аэропорт Жуковский ввел временные ограничения

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В аэропорту Жуковский временно ограничили прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

Решение о введени ограничительных мер принято для обеспечения безопасности полетов.

Ранее аналогичные меры вводились в авиагаванях Внуково и Домодедово, однако позднее были отменены. Пассажирам рекомендовали свериться с актуальным расписанием рейсов.

Кроме того, Сергей Собянин сообщал, что в период с 18 по 25 июля в сторону Московского региона направлялось 1 401 вражеский беспилотник. С утра 25 июля нейтрализовано 143 БПЛА, направлявшихся к столице.