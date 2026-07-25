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25 июля, 18:15

Общество

Нежаркая погода ожидается в Москве в последние дни июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Нежаркая погода прогнозируется в Москве в последние дни июля. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

"В воскресенье по северной периферии очередного приближающегося с юга циклона в столицу придут облака и дожди, что вновь ограничит дневной прогрев, и после полудня температура не превысит плюс 20–22 градусов. В понедельник циклон пройдeт практически через центр Центрального федерального округа и выйдет в Верхневолжье, оставляя столицу в своей тыловой части", – подчеркнул он.

По словам синоптика, 28 июля будет тепло. В этот день столичный регион попадет в тeплый сектор североатлантического циклониченского вихря. При этом сохранится высокая вероятность дождей, к которым добавятся локальные грозы, а температура поднимется до 24–26 градусов. В среду, 29 июля, значения не превысят 18–20 градусов, а 30-го числа они вновь ограничатся отметкой в 20 градусов.

"Ну и на свой последний день июль припас немного тепла. Влияние циклона в пятницу станет менее заметным и температура составит плюс 24–26 градусов", – добавил метеоролог.

Вместе с тем во второй половине лета температура воздуха в Москве и центральной России ожидается в пределах нормы и даже выше. По словам синоптиков, этому поспособствовал нагрев океанических вод из-за глобального потепления, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо.

В Москве ожидаются дожди и грозы в выходные

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