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23 июля, 09:28

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Климатолог Терешонок: погода в Москве во второй половине лета окажется теплее нормы

Климатолог спрогнозировал теплую погоду во второй половине лета в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Температура воздуха в Москве и центральной России во второй половине лета 2026 года ожидается в пределах климатической нормы и выше нее. Об этом сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦУГМС) Николай Терешонок.

По его словам, такому прогнозу способствует нагрев океанических вод из-за глобального потепления, в том числе активизация феномена Эль-Ниньо, которые влияют на циркуляцию атмосферы.

Климатолог отметил, что холодная и дождливая погода в начале лета возникла из-за арктических циклонов. Однако, несмотря на резкие похолодания и сильные кратковременные ливни, средняя температура июня оказалась выше нормы. Июль показывает такую же динамику.

Согласно многолетним наблюдениям, летом в Москве температура воздуха в среднем варьируется от 17 градусов тепла в июне до 19–21 градуса в июле и августе. Специалисты фиксируют рост среднегодовой температуры.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что жителей и гостей Москвы в ближайшие дни ждет дождливая погода. Однако солнце будет активно, поэтому нужно соблюдать осторожность во время прогулок.

Кратковременные дожди пройдут в Москве в предстоящие выходные

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