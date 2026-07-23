Москвичей предупредили об активном солнце на фоне дождливой погоды

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В ближайшие дни в Москве ожидается дождливая погода, однако солнце будет по-прежнему активным, поэтому во время прогулок необходимо соблюдать осторожность. Об этом сообщила ведущий сотрудник Гидрометцентра РФ Марина Макарова в беседе с ТАСС.

Специалист пояснила, что солнечная активность не зависит от погодных условий и развивается по собственным законам.

"В ближайшие дни высокие облака будут несколько уменьшать поток ультрафиолета, но в середине дня все равно нужно помнить о том, что солнце еще высоко, стоит подумать о защите глаз и кожи", – отметила Макарова.

Метеоролог также порекомендовала меньше находиться под прямыми солнечными лучами, которые будут появляться в просветах между облаками, и реагировать на погоду в соответствии с текущей ситуацией.

В четверг, 23 июля, москвичей ожидает переменная облачность и кратковременный дождь, который в некоторых районах может сопровождаться грозой. Температура воздуха будет варьироваться в пределах 21–23 градусов, а скорость ветра не превысит 10 метров в секунду.

Однако уже с пятницы, 24-го числа, столица окажется во власти южного циклона, который принесет интенсивные осадки и понижение температурных значений до 18–20 градусов.