Климатолог Карнаухов предрек москвичам постоянные погодные аномалии

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями, предупредили синоптики. Что важно знать о погоде в ближайшее время и есть ли плюсы в обильных осадках, разбиралась Москва 24.

Снова дожди?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова не исключила обильных ливней в августе в столичном регионе. Даже пяти- или десятиминутные дожди могут оказаться сильными, сообщает газета "Известия".

Метеоролог пояснила, что средняя температура будет немного выше климатической нормы. Из-за этого затяжные осадки длиной в неделю или декаду в августе не предполагаются. В целом подобные длительные дожди случаются в этот период крайне редко.





Татьяна Позднякова главный специалист метеобюро Москвы В августе еще будут развиваться мощные кучевые облака, возможна грозовая деятельность. При грозе у нас, как правило, всегда наблюдается шквалистое усиление ветра, поэтому сказать, что август обойдется без таких катаклизмов, нельзя. Другое дело – какой силы они будут: тут сказать сложно. В августе и ливни, и грозы в столичном регионе еще вполне возможны.

В разговоре с изданием эксперт отметила, что осадки будут носить локальный характер. Однако детальный прогноз можно будет ожидать к концу второго летнего месяца.

"Сейчас все говорят, что июль залил дождями, а в Москве еще не выпало и половины месячной нормы, поэтому прогнозы по количеству осадков отчасти субъективны", – подчеркнула Позднякова.

При этом уже известно, что дожди снова накроют Москву на текущей неделе. Как рассказал Москве 24 руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, жары в столице пока не предвидится.

"Будет умеренно теплая, в чем-то даже комфортная погода с температурой плюс 22–24 градуса до четверга включительно в дневные часы. Ночью столбик термометра упадет примерно до плюс 15", – отметил он.





Александр Шувалов руководитель прогностического центра "Метео" В среду и четверг шанс выпадения осадков меньше по сравнению с 21 июля. Тем не менее небольшие дожди могут пройти. В пятницу ожидаются новые осадки, причем достаточно интенсивные. Они также захватят субботу. В связи с этим в указанные дни температура немного "просядет" – до 18–20 градусов.

Тем не менее в воскресенье начнет теплеть: температура продемонстрирует тенденцию к росту до 23–25 градусов. Дождей при этом уже не ожидается, подчеркнул Шувалов.

Интенсивные процессы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Охрименко

В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов отметил в беседе с Москвой 24, что пока рано предполагать, каким в целом будет август. Прогнозы на месяц вперед для современной метеорологии довольно рискованные.



"Я бы не сказал, что текущее лето холодное в целом: были периоды жары, а также времена с сильными ливнями. Такие атмосферные аномалии связаны с тем, что мы живем в эпоху глобального потепления, и теперь процессы стали более интенсивными. В связи с этим присутствует достаточно контрастный климат", – пояснил климатолог.



По его словам, не исключено, что какая-то половина августа будет холодной, а какая-то – аномально жаркой.





Алексей Карнаухов ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог На сегодняшний день мы живем в климате и погоде, которые стали труднопредсказуемыми. Единственное, что можно достоверно сказать: все время будут сюрпризы в виде аномалий. При этом дожди становятся сильными – это абсолютный тренд последнего времени. Времена летних осадков, которые шли раньше, прекратились – они преобразовались в полутропические.

Однако смена жары и дождей благоприятна для окружающей среды, добавил эксперт.

"Я напомню: самое ужасное, что может случиться летом, – повторение аномалии 2010 года, когда пришел блокирующий антициклон с засухой и пожарами, но в еще более усиленном варианте", – отметил климатолог.

При этом эксперт подчеркнул, что аномалии такого типа станут идти только по нарастающей и температурные волны жары будут все более выраженными.