Климатолог Карнаухов предрек москвичам постоянные погодные аномалии

Август 2026 года может запомниться в столице сильными ливнями, предупредили синоптики. Что важно знать о погоде в ближайшее время и есть ли плюсы в обильных осадках, разбиралась Москва 24.
Снова дожди?
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова не исключила обильных ливней в августе в столичном регионе. Даже пяти- или десятиминутные дожди могут оказаться сильными, сообщает газета "Известия".
Метеоролог пояснила, что средняя температура будет немного выше климатической нормы. Из-за этого затяжные осадки длиной в неделю или декаду в августе не предполагаются. В целом подобные длительные дожди случаются в этот период крайне редко.
В разговоре с изданием эксперт отметила, что осадки будут носить локальный характер. Однако детальный прогноз можно будет ожидать к концу второго летнего месяца.
"Сейчас все говорят, что июль залил дождями, а в Москве еще не выпало и половины месячной нормы, поэтому прогнозы по количеству осадков отчасти субъективны", – подчеркнула Позднякова.
При этом уже известно, что дожди снова накроют Москву на текущей неделе. Как рассказал Москве 24 руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов, жары в столице пока не предвидится.
"Будет умеренно теплая, в чем-то даже комфортная погода с температурой плюс 22–24 градуса до четверга включительно в дневные часы. Ночью столбик термометра упадет примерно до плюс 15", – отметил он.
Тем не менее в воскресенье начнет теплеть: температура продемонстрирует тенденцию к росту до 23–25 градусов. Дождей при этом уже не ожидается, подчеркнул Шувалов.
Интенсивные процессы
В свою очередь, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН, биофизик и климатолог Алексей Карнаухов отметил в беседе с Москвой 24, что пока рано предполагать, каким в целом будет август. Прогнозы на месяц вперед для современной метеорологии довольно рискованные.
"Я бы не сказал, что текущее лето холодное в целом: были периоды жары, а также времена с сильными ливнями. Такие атмосферные аномалии связаны с тем, что мы живем в эпоху глобального потепления, и теперь процессы стали более интенсивными. В связи с этим присутствует достаточно контрастный климат", – пояснил климатолог.
По его словам, не исключено, что какая-то половина августа будет холодной, а какая-то – аномально жаркой.
Однако смена жары и дождей благоприятна для окружающей среды, добавил эксперт.
"Я напомню: самое ужасное, что может случиться летом, – повторение аномалии 2010 года, когда пришел блокирующий антициклон с засухой и пожарами, но в еще более усиленном варианте", – отметил климатолог.
При этом эксперт подчеркнул, что аномалии такого типа станут идти только по нарастающей и температурные волны жары будут все более выраженными.