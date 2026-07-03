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03 июля, 21:29

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SHOT: ученые допустили, что Сибирь может превратиться в Сахару через 70 лет

Ученые допустили, что Сибирь может превратиться в Сахару через 70 лет

Фото: 123RF.соm/yakobali

Через 70 лет Сибирь может превратиться в Сахару. Об этом сообщает SHOT в MAX.

В СМИ отметили, что ученые прогнозируют появление проблем в южных частях тайги, так как они более засушливые, из-за чего их считают уязвимыми.

Комментируя прогнозы ученых, эксперт по информационной и экологической безопасности Илья Рыбальченко заявил, что небольшое повышение средней температуры может значительно усилить испарение влаги. Этот процесс приведет к тому, что деревья станут испытывать постоянный водный стресс, из-за чего замедлится рост, снизится способность к восстановлению.

Кроме того, в таких условиях представляет опасность сочетание жары, засухи, пожаров и нашествия насекомых-вредителей. Например, если деревья не успеют вырасти во время между пожарами, то тайга превратится в редколесье, а далее в лесостепь или степь. Из-за этого пострадают дикие животные, в чей рацион входит мох, лишайник на деревьях, ягель и кустарники. А птицы не смогут свить гнезда и принести потомство.

При этом о полном исчезновении сибирской тайги речь не идет. Ситуация в Западной Сибири с болотами, в Якутии с вечной мерзлотой, в Центральной Сибири и в горном Алтае развивается по разным сценариям.

Ранее ученые заявили, что лето в Москве к 2050 году станет похоже на черноморское. В течение последних нескольких лет горожане все чаще замечают проявления нового климатического режима. Фиксируются резкая смена сезона, перепады погоды, а также аномальные ливни и жара, достигающая 30 градусов. При этом нестабильность будет проявляться и в зимний период.

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