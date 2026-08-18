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18 августа, 09:01

Транспорт

Первый беспилотный поезд в РФ проехал половину расстояния от Земли до Луны

Фото: ТАСС/Михаил Синицын

Первый пассажирский беспилотный поезд "Ласточка" с момента запуска преодолел около 200 тысяч километров. Это пять экваторов Земли или половина расстояния от планеты до Луны, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные РЖД.

Речь идет о составе с системой третьего уровня автоматизации (УА 3). Поезд возит пассажиров с 28 августа 2024 года. При этом машинист находится в кабине: он контролирует движение, а также открывает и закрывает двери во время посадки и высадки.

"С момента запуска в августе 2024 года наша "Ласточка" с УА 3 пролетела без малого 200 тысяч километров – это больше чем 3,5 тысячи кругов по МЦК", – отметили в компании.

Среднее расстояние от Земли до Луны составляет примерно 384 тысячи километров, а длина земного экватора – около 40 тысяч километров.

В РЖД напомнили, что работа над беспилотными технологиями ведется с 2014 года. Тогда на станции Лужская в Ленинградской области начали создавать систему автоматического движения маневровых локомотивов. Этот опыт позже использовали при автоматизации движения электропоездов на МЦК.

С 2019 года к задаче подключились ключевые отраслевые научные институты и десятки партнеров, включая машиностроительные холдинги и IT-предприятия, при поддержке федеральных органов исполнительной власти. Как уточнили в компании, позади тысячи километров испытаний и сотни часов отладки узлов электропоезда, формирующих единую систему.

Ранее на всех 29 станциях Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро установили RFID-метки, которые станут одним из элементов системы управления будущими беспилотными поездами. Метки содержат информацию о точном месте остановки состава. При подъезде к станции специальная антенна на головном вагоне считывает эти данные.

На МЦК начались испытания полностью беспилотного поезда "Ласточка"

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