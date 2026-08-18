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18 августа, 10:07

Политика

ЦИК исключила "Яблоко" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Центризбирком России исключил партию "Яблоко" из избирательного бюллетеня для голосования по федеральному округу на выборах депутатов Госдумы девятого созыва. Об этом сообщает ТАСС.

Изменения внесли после вступления в силу решения Верховного суда РФ об отмене регистрации федерального списка "Яблока". При этом полученный "Яблоком" по итогам жеребьевки номер 2 другой партии не передадут.

Остальные участники сохранят свои номера: после "Единой России" под номером 1 в бюллетене будет идти ЛДПР под номером 3, далее – Партия прямой демократии, "Зеленые", "Справедливая Россия", "Родина", КПРФ, Партия пенсионеров, "Коммунисты России" и "Новые люди" под номерами с 4-го по 11-й.

Иск об отмене регистрации "Яблока" подал председатель партии "Родина" Алексей Журавлев. 10 августа ВС установил нарушения авторских прав при ведении агитации "Яблока", а также получение партией средств от лиц, имевших финансирование из-за рубежа.

После этого партия обжаловала решение, однако 17 августа Верховный суд отклонил апелляционную жалобу, и решение вступило в силу.

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