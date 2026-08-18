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18 августа, 11:03

Город

Две новые зоны отдыха у воды открыли на севере Москвы

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы

Две новые зоны отдыха у воды открыли на севере Москвы – на восточном берегу Большого Головинского пруда и в южной части Ангарских прудов. Об этом сообщил заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

Всего в этом году в столице открыли 15 таких зон, обустроенных по новому формату с максимальным комфортом для посетителей. Как отметил Бирюков, современная пляжная зона была обустроена на привычном для жителей месте, где они уже отдыхали ранее.

Первая зона отдыха занимает площадь свыше 3,5 тысячи квадратных метров и протянулась вдоль берега почти на 300 метров до лодочной пристани. У воды появились новый песок, зонты и шезлонги. Возле пляжа установили большой настил с покрытием из террасной доски, где теперь располагаются два бассейна с подогревом. Там также стоят лежаки и пляжные столы.

Кроме того, появились два павильона для кафе и дежурных служб, вдоль берега расположены 8 раздевалок и 5 душевых кабин. Игровые площадки для детей сохранили, заменив на них оборудование. Сделаны и спортивные зоны. Установлены новые светильники и скамейки.

Во второй пляжной зоне в южной части Ангарских прудов все необходимое разместилось на настиле на сваях с покрытием из террасной доски. Там есть навесы, лежаки, 2 раздевалки и 3 душевые. Чуть дальше обустроены игровая площадка и место для спокойного отдыха.

Ранее на северо-востоке Москвы, возле Нижнего Джамгаровского и Долгих прудов, появились две пляжные зоны. Песчаный пляж на берегу Долгих прудов расширили и оборудовали настилом на сваях с покрытием из террасной доски. Там разместили 83 шезлонга и 24 комплекта столов со стульями.

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