Вызванный посол Японии покинул МИД России без комментариев

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Посол Японии Акира Муто покинул МИД России через 25 минут, не дав никаких комментариев. Об этом сообщает ТАСС.

Диппредставитель был вызван в ведомство после протеста Японии на фоне визита Владимира Путина на курильский остров Итуруп. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, Муто мог прибыть раньше, однако в посольстве Японии "замялись", указав, что дипломат не может посетить ведомство 14 и 17 августа.

Официальный представитель МИД Мария Захарова добавила, что после слов министра Муто почувствовал себя лучше и прибыл в ведомство.

Путин впервые прилетел на Итуруп 13 августа. Во время учений Тихоокеанского флота он заявил, что Москва не имеет претензий к Токио и не угрожает ее безопасности.

МИД Японии выразил протест, заявив, что считает четыре южных острова Курильской гряды частью своего государства. Позднее был вызван посол России Николай Ноздрев, который донес до японских дипломатов позицию, согласно которой южные Курилы являются неотъемлемой частью России.

