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13 августа, 15:34

Политика

Вызванный в МИД Японии посол России разъяснил позицию по Курилам

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Российский посол в Японии Николай Ноздрев заявил представителям японского МИД, что южные Курильские острова являются неотъемлемой частью России, а поездки Владимира Путина по территории страны не могут быть предметом обсуждения с иностранными государствами.

13 августа Ноздрев был вызван в МИД Японии, где глава ведомства Тосимицу Мотэги выразил протест в связи с визитом Путина на остров Итуруп.

"Курильские острова вошли в состав (России. – Прим. ред.) по итогам Второй мировой войны на законных международных основаниях. Их принадлежность сомнению не подлежит", – говорится в заявлении посольства.

Путин посетил Итуруп с рабочим визитом. После этого японский МИД выразил протест, заявив, что считает четыре южных острова Курильской гряды частью своей территории. Премьер-министр Санаэ Такаити назвала Итуруп "исконно японским" и сочла визит российского лидера неприемлемым.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, комментируя ситуацию, заявил, что Курильские острова были и останутся российской территорией, а отказывающиеся это признавать столкнутся с "последствиями своих заблуждений".

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