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13 августа, 19:07

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Минсельхоз: безопасность – это важнейшее условие для открытия импорта из Армении

Минсельхоз назвал условие возобновления импорта продукции из Армении

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Безопасность сельхозпродукции станет ключевым условием для снятия ограничений на поставки товаров из Армении в Россию. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

Министр сельского хозяйства Оксана Лут и министр экономики Армении Геворг Папоян обсудили взаимодействие двух стран в агропромышленном комплексе. В Минсельхозе отметили, что для возобновления импорта армянские производители должны использовать собственное сырье, соблюдать контроль за пестицидами и обеспечивать прослеживаемость поставок.

Лут подчеркнула, что безусловный приоритет для России – соответствие поставляемых товаров ветеринарным и фитосанитарным нормам ЕАЭС.

Россельхознадзор с 12 июня ограничил ввоз всей подкарантинной продукции из Армении, а также транзит через Россию в государства – члены ЕАЭС. Руководитель ведомства Сергей Данкверт объяснял это отсутствием эффективного контроля качества у производителей, подчеркивая, что речь не идет о политике.

В свою очередь, армянский премьер Никол Пашинян во время телефонного разговора с Владимиром Путиным призвал российского лидера снять ограничения на поставку товаров Армении в РФ, указав на то, что ограничения якобы противоречат нормам ЕАЭС.

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