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Россельхознадзор ограничит ввоз подкарантинной продукции из Армении с 12 июня. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что меры также коснутся транзита через Россию в государства – члены ЕАЭС. Ограничения будут действовать до выработки определенного алгоритма по обеспечению безопасности и прослеживаемости отгружаемых товаров, указало ведомство.

Россельхознадзор пояснил, что решение было принято из-за систематического выявления карантинных объектов. Служба поэтапно, начиная с мая 2026 года, ограничивала ввоз отдельных видов армянской подкарантинной продукции и направляла Еревану соответствующие сведения.

При этом специалисты продолжают находить карантинные объекты. В июне было зафиксировано три случая заражения капровым жуком орехов, сушеных персиков и томатов, которые поступили из Армении.

Ведомство отметило, что это демонстрирует недостаточный контроль от уполномоченного органа Армении и вызывает недоверие к системе фитосанитарной сертификации.

В начале июня Россия остановила ввоз семечковых культур, баклажанов, картофеля и сухофруктов из Армении. Кроме того, Россельхознадзор приостановил ввоз свежих помидоров, огурцов, перцев, зелени и клубники из-за частых нарушений, так как за год был выявлен 181 случай карантинных объектов.

Позже ограничения были расширены, из-за чего под запрет подпали свежий виноград и косточковые плоды, такие как вишня, черешня, абрикосы, нектарины, сливы и персики.

