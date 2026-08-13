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13 августа, 18:09

Город

Обновленный корпус московской школы № 656 откроется к 1 сентября

Фото: Андрей Дмытрив

Обновленный корпус школы № 656 имени А. С. Макаренко на Бескудниковском бульваре откроется для учеников к началу нового учебного года. Готовность объекта проверили во время общественной инспекции 13 августа, сообщила депутат Мосгордумы Надежда Перфилова.

В ходе ремонта в здании модернизировали системы отопления, водоснабжения и вентиляции, обновили внутренние помещения, выполнили перепланировку и установили трансформируемую мебель.

"В корпусе школы № 656 уже завершились основные работы. Школа оснащена передовым оборудованием: интерактивными панелями, техникой для лабораторных работ, медиатекой и другими пространствами для внеурочных занятий", – отметила Перфилова.

Она добавила, что обновление учреждения – часть программы "Моя школа", которая реализуется с 2024 года. За это время в столице модернизировали более 50 объектов, в 2026 году к ним добавятся еще 100 зданий, 6 из которых расположены в Северном административном округе.

Депутат также подчеркнула, что на протяжении всего срока ремонта проводятся регулярные общественные проверки с участием родителей учеников. Такой формат усиливает прозрачность процесса и помогает следить за качеством работ и соответствием графику.

В свою очередь, участник спецоперации на Украине Эльдар Шарипов рассказал о программах патриотического воспитания, которые реализуются во всех столичных школах. По его словам, они охватывают добровольческую деятельность, создание музейных экспозиций, уроки мужества и военно-патриотические игры.

В образовательных учреждениях столицы функционируют свыше 500 патриотических организаций, в деятельности которых принимают участие более 36 тысяч учащихся. Среди примеров эффективной работы в САО можно выделить военно-патриотический клуб, носящий имя кавалера ордена Мужества Александра Чуфистова.

Он объединяет несколько сотен ребят из Западного и Восточного Дегунина, Дмитровского и Бескудниковского районов, в том числе учеников 6–11-х классов школы № 656. На занятиях они получают навыки строевой и спасательной подготовки, участвуют в памятных акциях и встречаются с ветеранами Великой Отечественной войны и СВО.

В этом году после реконструкции в городе откроются 100 школ. Кабинет биологии в них оснастят современным оборудованием. Для этих целей закуплено более 1,6 тысячи микроскопов нового поколения, почти 1,3 тысячи препаровальных луп и около 1,5 тысячи специализированных наборов для препарирования со скальпелями, пинцетами и ножницами.

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