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23 июля, 13:23

Мэр Москвы

Собянин: здание школы № 236 откроется после реконструкции 1 сентября

Фото: МАХ/"Мэр Москвы Сергей Собянин"

Здание школы № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина в Дмитровском районе Москвы откроется 1 сентября после реконструкции. Об этом сообщил Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"Масштабная программа реконструкции московских школ идет полным ходом. По сути, мы создаем новые здания, в которых учиться, общаться, заниматься творчеством, спортом – одно удовольствие", – написал градоначальник.

В ходе работ на Клязьминской улице, дом 7, корпус 4, специалисты обновили основные конструкции, инженерные коммуникации и интерьер, а также благоустроили прилегающую территорию.

Благодаря обновленной инфраструктуре ученики смогут углубленно изучать предметы инженерно-технического профиля: математику, физику и информатику. В специализированных кабинетах школьники будут работать над индивидуальными проектами и заниматься исследованиями в области 3D-моделирования, робототехники, программирования и прототипирования. Также планируется подготовка к конференциям "Инженеры будущего" и "Наука для жизни".

Более того, в школе будут проводить лабораторные практикумы, профориентационные встречи и совместные интенсивы с ведущими вузами-партнерами. Это позволит интегрировать школьное образование с высшим по инженерно-техническому направлению.

Кроме того, мэр рассказал о реконструкции учебных заведений в городах-побратимах Москвы – Луганске и Донецке. В Донецке обновили лицей № 5 и шесть детских садов с благоустройством территорий. В Луганске полностью восстановили после обстрелов школу № 51 и гимназию № 60 имени 200-летия города Луганска.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы с 2021 года по Адресной инвестиционной программе построили 7 школ на 2,8 тысячи учеников. Общая площадь новых зданий превышает 50 тысяч квадратных метров.

Объекты появились в районах Кунцево, Тропарево-Никулино, Раменки, Филевский Парк и Ново-Переделкино. Школы оснащены современным оборудованием, пространства спроектированы для учебы, общения и проектной деятельности.

Сергей Собянин рассказал о возможностях новых школьных медиатек

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