Школы и детсады на 6,5 тыс мест построили и реконструировали с 2021 года в ТАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

За последние 5,5 года в Троицком административном округе за счет средств городского бюджета возвели и реконструировали 10 объектов образования. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Суммарная площадь новых и обновленных зданий составила около 95 тысяч квадратных метров. Они рассчитаны на 6,5 тысячи мест. Как уточнил Ефимов, город продолжает развивать инфраструктуру ТиНАО: в жилых микрорайонах ежегодно появляются современные школы и детские сады в рамках Адресной инвестиционной программы. Например, новые корпуса для школ и детсадов появились в районах Бекасово, Вороново, Краснопахорском, а также в Троицке.

В свою очередь, руководитель департамента гражданского строительства Алексей Александров напомнил, что в прошлом году в ТАО удалось построить и модернизировать четыре школы общей площадью 51,5 тысячи квадратных метров, которые могут принимать почти 2,7 тысячи учащихся.

Например, в Ватутинках появилось образовательное учреждение площадью свыше 19 тысяч квадратных метров, в котором в настоящее время ведутся работы по подготовке к открытию. Объект состоит из трех корпусов и рассчитан на 1,2 тысячи учеников. В школе предусмотрено разделение потоков учащихся разных возрастов, оборудованы лабораторно-исследовательские комплексы и ИТ-полигон.

Уже в этом году была завершена реконструкция здания школы № 2073 в районе Вороново, продолжил Александров. По его словам, специалисты полностью заменили инженерные коммуникации, обновили фасады и внутренние помещения, а также соединили реконструированный корпус теплым переходом со зданием, построенным в 2024-м.

"В результате 350 учащихся 1–5-х классов получили современное образовательное пространство, где созданы все условия для учебы, творчества и общения", – добавил он.

Как уточнили в пресс-службе Градостроительного комплекса Москвы, еще один образовательный комплекс на 800 мест с дошкольным отделением появился в поселке Щапово Краснопахорского района. Его площадь превышает 16,3 тысячи квадратных метров. Здесь оборудованы ИТ-полигон, учебный кабинет основ и принципов программирования, робокласс, мастерская акварельной живописи, библиотечный центр и многофункциональный зрительный зал. В дошкольном отделении обустроены спальные зоны, многофункциональный физкультурный и музыкальный залы, а также кабинеты для развивающих занятий.

Ранее Сергей Собянин рассказал о переходе к финальному этапу строительства детского сада с бассейном в районе Царицыно. Здание рассчитано на 10 групп, включает физкультурный и музыкальный залы, развивающие и медицинские кабинеты.

Внутри оборудованы физкультурный и музыкальный залы, кабинет для развивающих занятий и медицинский блок. На прилегающей территории обустроены групповые и спортивные площадки, а также места для хранения колясок, велосипедов и санок.