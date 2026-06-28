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28 июня, 13:18

Мэр Москвы

Собянин сообщил о скором открытии нового детсада в Дмитровском районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый детский сад на 150 мест скоро откроется в Дмитровском районе столицы. Об этом на своей странице в MAX сообщил Сергей Собянин.

Его возвели в рамках крупного инвестиционного проекта. Для строительства Москва предоставила участок площадью почти 0,6 гектара, рассказал мэр.

Здание построили рядом с тремя новостройками, возведенными в рамках программы реновации. Недалеко расположена станция "Яхромская" Люблинско-Дмитровской линии метрополитена.

Всего в детском саду будет 6 групп. Там сделали все необходимое для комфортного пребывания воспитанников. Продуманы удобства для маломобильных посетителей.

Кроме того, добавил Собянин, в квартале появится школа, рассчитанная на 800 учеников. Для этого город выделил более 1,5 гектара земли.

Ранее сообщалось, что за учебный год в столице было открыто 22 школы, 21 детский сад и 6 образовательных комплексов. Они рассчитаны более чем на 25 тысяч ребят, а также спроектированы с учетом современных требований – пространства стали более открытыми, функциональными и технологичными.

Собянин: в Москве строятся школы и детсады, которые примут более 76 тыс ребят

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