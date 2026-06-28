Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоквартирном доме в Набережных Челнах

Фото: телеграм-канал "Прокуратура ТАТАРСТАНА"

Хлопок газовоздушной смеси произошел в многоэтажном доме в Набережных Челнах в Татарстане. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

По факту произошедшего организована проверка. Правоохранители устанавливают причины и обстоятельства инцидента.

В пресс-службе мэрии города добавили, что в результате происшествия пострадала женщина. Она с ожогами была доставлена в медучреждение.

На место прибыл мэр города Наиль Магдеев. Опасности разрушения подъезда нет, жильцы вернулись в свои квартиры.

Ранее два человека пострадали при взрыве газовоздушной смеси в жилом доме на улице Народной в Новосибирске. Им оказали необходимую помощь. Прибывшие на место специалисты экстренных служб потушили возгорание.

