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14 августа, 21:41

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RMF FM: целью покушения в Варшаве был Киевстонер, причастный к ударам по России

Украинский рэпер Киевстонер был целью покушения в Варшаве – СМИ

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/kyivstoner (Альберт Васильев включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Украинский рэпер Киевстонер (настоящее имя – Альберт Васильев, включен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) был целью покушения, которое удалось предотвратить польским спецслужбам. Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на источники.

В четверг, 13 августа, власти Польши объявили о задержании российского гражданина, подозреваемого в подготовке убийства исполнителя. Премьер Польши Дональд Туск сообщал, что благодаря действиям Агентства внутренней безопасности и полиции нападение удалось предотвратить в последнюю минуту.

Туск назвал произошедшее "еще одним очень тревожным сигналом". Он отметил, что потенциальная жертва является "неудобной" для России.

Ранее в ФСБ сообщали о причастности рэпера к организации атаки на стратегический оборонный объект в жилом секторе Подмосковья. По данным ведомства, Служба безопасности Украины (СБУ) планировала нанести удар 35 FPV-дронами, которые были оснащены иностранной взрывчаткой и устойчивы к системам радиоэлектронной борьбы.

БПЛА злоумышленники разместили в арендованном ангаре рядом с предприятием, по которому планировался удар. Однако удар удалось предотвратить. Исполнитель атаки был задержан. Арендатор склада, где хранились БПЛА, при задержании оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.

По версии ФСБ, рэпер переводил деньги пособнику сорванного теракта, а также занимался координацией эвакуации задержанного исполнителя нападения. Кроме того, в ведомстве уточнили, что исполнитель совмещал свою длительность с распространением кокаина. В настоящее время он живет в странах Евросоюза – Испании и Словакии.

При этом сам артист отрицает свою вину в причастности к сорванной атаке.

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