Россиянка Чикунова выиграла золото ЧЕ на дистанции 200 метров брассом

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Российская пловчиха Евгения Чикунова завоевала золото чемпионата Европы по водным видам спорта на дистанции 200 метров брассом, который проходит в Париже.

Чикунова преодолела дистанцию за 2 минуты 19,32 секунды. Этот результат стал новым рекордом чемпионатов Европы. Прежнее достижение принадлежало датчанке Рикке Педерсен – 2 минуты 19,84 секунды.

Ранее российский пловец Егор Корнев выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже. Он преодолел дистанцию за 22,52 секунды.

Серебро завоевал француз Максим Груссе с результатом в 22,54 секунды. Третьим финишировал белорус Григорий Пекарский – 22,68 секунды.

