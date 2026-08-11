Пловец Корнев выиграл чемпионат Европы на дистанции 50 метров баттерфляем

Фото: РИА Новости/Максим Богодвид

Российский пловец Егор Корнев выиграл финальный заплыв на дистанции 50 метров баттерфляем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже.

Корнев преодолел дистанцию за 22,52 секунды. Серебро завоевал француз Максим Груссе с результатом в 22,54 секунды. Третьим финишировал белорус Григорий Пекарский – 22,68 секунды.

В полуфинале Корнев установил рекорд чемпионатов Европы, преодолев дистанцию за 22,36 секунды.

Всего в активе россиян на этом турнире 16 медалей: 7 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых.

Ранее российский пловец Илья Бородин занял первое место в финале на дистанции 400 метров комплексным плаванием на чемпионате Европы в Париже. Атлет преодолел дистанцию за 4 минуты 8,17 секунды, установив рекорд для этого турнира.

Второе место занял итальянец Альберто Раццетти, отставание которого от первой позиции составило 2,23 секунды, а третье – британец Макс Личфилд, уступивший победителю 3,41 секунды.

