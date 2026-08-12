Bloomberg: в США начался новый этап испытаний перехватчиков ПРО "Золотой купол"

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Американские компании, работающие над созданием космических перехватчиков для системы противоракетной обороны (ПРО) "Золотой купол", перешли к следующему этапу испытаний. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bloomberg.

В программе, запущенной по инициативе президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, участвуют SpaceX, Northrop Grumman и другие разработчики. По данным СМИ, стоимость данного проекта оценивается в 185 миллиардов долларов.

Успешно завершились первые испытания, проведенные разработчиками. В рамках тестов проверялась передача данных от сенсоров к перехватчикам и функционирование двигательных установок космических аппаратов. Достигнутые результаты свидетельствуют о прогрессе в создании новой системы.

В марте 2025 года стало известно, что военные США в срочном порядке начали разрабатывать систему ПРО "Золотой купол". Она будет применяться для защиты территории страны от ракет большой дальности.

По словам главы Белого дома, "Золотой купол" включит в себя наземные, морские и космические системы. В частности, на орбите появятся сенсоры и перехватчики. Трамп также заявил, что система противоракетной обороны необходима Штатам для выживания.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что российские военные будут пристально отслеживать и анализировать планы США по созданию "Золотого купола".