Россияне начали активно скупать дождевики для питомцев

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Россияне стали заметно чаще покупать непромокаемую экипировку для питомцев. За последние 30 дней спрос на такие изделия увеличился примерно на 50% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщает Life.ru со ссылкой на канал "SHOT ПРОВЕРКА".

Большинство представленных моделей рассчитано на собак. Однако, по утверждению продавцов, небольшие размеры могут подойти и кошкам.

Вырос спрос и на дождевики для людей. По данным системы "Честный знак", в июле россияне приобрели 63 тысячи таких изделий – на 33% больше, чем месяцем ранее, и на 81% больше майского показателя.

Общая сумма покупок превысила 100 миллионов рублей. По активности покупателей лидировала Ленинградская область, далее – Камчатский край, Калининградская и Сахалинская области.

Ранее россиянам рассказали, какие бытовые привычки хозяев убивают животных. В частности, курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции. Этому способствует и недостаток общения собаки с хозяином и окружающим миром.

Эксперты отмечают, что риск возникновения деменции у кошек и собак равен и предсказать это наперед не представляется возможным.

