Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 августа, 16:06

Общество

Россияне начали активно скупать дождевики для питомцев

Фото: 123RF.com/phuttharak

Россияне стали заметно чаще покупать непромокаемую экипировку для питомцев. За последние 30 дней спрос на такие изделия увеличился примерно на 50% по сравнению с предыдущим аналогичным периодом, сообщает Life.ru со ссылкой на канал "SHOT ПРОВЕРКА".

Большинство представленных моделей рассчитано на собак. Однако, по утверждению продавцов, небольшие размеры могут подойти и кошкам.

Вырос спрос и на дождевики для людей. По данным системы "Честный знак", в июле россияне приобрели 63 тысячи таких изделий – на 33% больше, чем месяцем ранее, и на 81% больше майского показателя.

Общая сумма покупок превысила 100 миллионов рублей. По активности покупателей лидировала Ленинградская область, далее – Камчатский край, Калининградская и Сахалинская области.

Ранее россиянам рассказали, какие бытовые привычки хозяев убивают животных. В частности, курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции. Этому способствует и недостаток общения собаки с хозяином и окружающим миром.

Эксперты отмечают, что риск возникновения деменции у кошек и собак равен и предсказать это наперед не представляется возможным.

Ученые доказали, что для собак восприятие улыбки человека сравнимо с любимым лакомством

Читайте также


животныеобщество

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

Как устроен рынок платных помощников в Москве?

Отстоять очередь поможет трамидатор, а чтобы решить вопросы в городе можно найти "своего человека"

Стоимость простых поручений обычно начинается от 500–1 000 рублей в час

Читать
закрыть

Чем идентификация грибов при опасен сбор и помощи нейросетей?

Эксперты уверены: большую часть видов ИИ не определит

Среди зонтиков есть ядовитые виды, которые не распознаются по внешнему виду

Читать
закрыть

Как снизить риск меланомы и не пропустить первые признаки?

Для профилактики важно использовать SPF и быть осторожными у воды

Читать
закрыть

Как не просчитаться при выборе глэмпинга для отдыха?

При выборе стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы

Важно смотреть и на масштаб

Читать
закрыть

К чему приведет удаление сервисов "Яндекса" из AppStore?

Эксперты считают действия Apple конкурентной борьбой против российских разработчиков

Под удар попадут те программы, которые популярны в РФ и имеют западные альтернативы

Читать
закрыть

Почему россияне заразились "зудом купальщика" на озере Тургояк?

Эксперты уверены: все дело в водоплавающих птицах и животных

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика