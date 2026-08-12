Baza: водителям Подмосковья начали приходить штрафы пятилетней давности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Водители Московской области начали массово получать уведомления на портале "Госуслуги" о штрафах, выписанных еще в 2021 году. Об этом сообщил телеграм-канал Baza.

Отмечается, что в большинстве постановлений отсутствуют фотографии нарушения и указание на то, где и какое правило дорожного движения было нарушено. В квитанциях указана только сумма – от 500 до 3 000 рублей. Некоторые автовладельцы, не заметив несостыковок, уже оплатили штрафы автоматически и только после этого обратили внимание на ошибки.

Кроме того, срок давности привлечения к административной ответственности по таким постановлениям истек еще в 2023 году, однако автомобилисты не могут их обжаловать, так как такой кнопки на портале нет. Теперь людям приходится либо платить, либо разбираться вручную.

В социальных сетях некоторые пользователи утверждают, что в прошлом они не совершали никаких нарушений, другие отмечают, что все их штрафы давно оплачены. Автовладельцы советуют друг другу обращаться в ГИБДД, однако решить проблему по телефону не получается – сотрудники предлагают лично приехать в отдел с чеком об оплате, чтобы разобраться с базами. Итоговое решение ведомство принимает на основании представленных документов.

Ранее сервис оплаты штрафов ГИБДД появился на финансовом маркетплейсе "Финуслуги". Теперь там можно проверить их и оплатить, а также получить персональный расчет по ОСАГО, мини-каско и каско. Нововведение должно снизить риск просрочки платежей.

