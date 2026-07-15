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15 июля, 15:44

Транспорт

Сервис оплаты административных штрафов ГИБДД появился на маркетплейсе "Финуслуги"

Фото: 123RF.com/ryanking999

Сервис оплаты административных штрафов ГИБДД появился на финансовом маркетплейсе "Финуслуги". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу платформы.

Теперь пользователям доступна возможность проверить и оплатить штрафы за нарушения правил дорожного движения, а также получить персональный расчет по ОСАГО, мини-каско и каско. Как отметили в пресс-службе, сервис разработан для снижения риска просрочки платежей. При этом сама интеграция выполнена с учетом требований информационной безопасности, а платежи проходят через эквайринг аккредитованных платежных партнеров.

Для использования сервиса необходимо авторизоваться в личном кабинете на "Финуслугах", пройти процедуру верификации, ввести госномер автомобиля и данные СТС. После этого система автоматически создаст перечень штрафов с указанием сумм, дат нарушений и сроков действия возможных скидок. Оплатить их можно сразу же с помощью банковской карты или через Систему быстрых платежей (СБП).

Ранее в Госдуме предложили отменить эвакуацию машин на штрафстоянку из-за отсутствия СТС у водителя. По мнению депутата Ярослава Нилова, мера слишком жесткая, вместо этого лучше ограничиться минимальным штрафом или предупреждением. При этом парламентарий отметил, что эвакуация может быть оправдана в ситуациях, когда автомобиль находится в угоне.

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