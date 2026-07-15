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15 июля, 16:14

Происшествия

В Москве таможенники задержали посылку с экзотическими жуками из Таиланда

Фото: customs.gov.ru

Сотрудники Центральной почтовой таможни (ЦПТ) в Москве пресекли ввоз 185 высушенных экзотических жуков и скорпионов, которых отправили из Таиланда в Воронеж. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ЦПТ.

При сканировании посылки на рентген-установке таможенники обнаружили 125 азиатских лесных скорпионов черного цвета с крупными клешнями и 60 переливающихся жуков-листоедов с необычными "лягушачьими" лапками. Каждую особь прикрепили к картонной подложке и упаковали в целлофан.

В декларации отправитель указал, что посылает сушеных съедобных насекомых общей стоимостью 11,5 тысячи рублей. Однако необходимые сопроводительные документы на товар отсутствовали. Специалисты Россельхознадзора признали груз подкарантинным и запретили его ввоз. Посылку вернули отправителю.

Ранее в Калининграде сотрудники таможни задержали гражданина Польши, пытавшегося вывезти из России 37 редких ящериц на сумму более 5,5 миллиона рублей. Рептилий мужчина спрятал в спортивных сумках с холщовыми мешочками, в каждом из которых было от 2 до 3 особей длиной 15–20 сантиметров. Документы на живой груз у поляка отсутствовали, в отношении него возбудили уголовное дело по статье за контрабанду особо ценных животных.

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