25 причалов теперь работают на регулярных речных маршрутах в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве открыли дополнительный плавучий причал "Киевский" для электросудов 4-го маршрута. Таким образом, общее количество пирсов на регулярных речных рейсах увеличилось до 25, сообщила пресс-служба Дептранса.

Диаметр нового сооружения составляет 10 метров, а вместимость предполагает до 40 человек. Предполагается, что открытие этого причала-шайбы поможет разделить потоки регулярных и прогулочных судов.

Как уточнили в департаменте, место посадки на 1-й маршрут осталось прежним, а вход для пассажиров 4-го маршрута был перенесен ближе к новому причалу, который находится южнее, рядом с пешеходным мостом. Это сделает процесс посадки и высадки пассажиров более удобным.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в соответствии с поручением Сергея Собянина в городе продолжается развитие круглогодичного регулярного речного сообщения.

"Для 4-го маршрута мы заранее планировали строительство дополнительного причала "Киевский". С его открытием поездки пассажиров станут еще комфортнее", – заявил Ликсутов.

Он добавил, что в планах до конца года значится запуск еще двух остановок "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды", которые обеспечат удобную связь между Олимпийским комплексом "Лужники", природным заказником "Воробьевы горы", Новодевичьим монастырем и другими объектами на берегах Москвы-реки.

Ранее сообщалось, что за первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Уточнялось, что это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост спроса связан с появлением новых прогулочных маршрутов и увеличением числа касс "Суда сюда!".