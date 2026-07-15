Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 17:19

Транспорт

25 причалов теперь работают на регулярных речных маршрутах в Москве

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

В Москве открыли дополнительный плавучий причал "Киевский" для электросудов 4-го маршрута. Таким образом, общее количество пирсов на регулярных речных рейсах увеличилось до 25, сообщила пресс-служба Дептранса.

Диаметр нового сооружения составляет 10 метров, а вместимость предполагает до 40 человек. Предполагается, что открытие этого причала-шайбы поможет разделить потоки регулярных и прогулочных судов.

Как уточнили в департаменте, место посадки на 1-й маршрут осталось прежним, а вход для пассажиров 4-го маршрута был перенесен ближе к новому причалу, который находится южнее, рядом с пешеходным мостом. Это сделает процесс посадки и высадки пассажиров более удобным.

По словам заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова, в соответствии с поручением Сергея Собянина в городе продолжается развитие круглогодичного регулярного речного сообщения.

"Для 4-го маршрута мы заранее планировали строительство дополнительного причала "Киевский". С его открытием поездки пассажиров станут еще комфортнее", – заявил Ликсутов.

Он добавил, что в планах до конца года значится запуск еще двух остановок "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды", которые обеспечат удобную связь между Олимпийским комплексом "Лужники", природным заказником "Воробьевы горы", Новодевичьим монастырем и другими объектами на берегах Москвы-реки.

Ранее сообщалось, что за первый месяц работы летней речной навигации в Москве было куплено более 240 тысяч билетов на речные прогулки. Уточнялось, что это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2025 года. Рост спроса связан с появлением новых прогулочных маршрутов и увеличением числа касс "Суда сюда!".

На четвертом речном маршруте Москвы заработает новый причал "Киевский"

Читайте также


транспортгород

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика