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15 июля, 18:20

Политика

ВС РФ поразили три сухогруза с военными грузами

Фото: MAX/"Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) России ударными беспилотниками поразили три сухогруза с военными грузами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские военные продолжают наносить удары по украинским портам и судам, задействованным в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ). В частности, в порту Южный был поражен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Еще два сухогруза с аналогичными грузами попали под удар в порту Одесса. На момент атаки они находились на рейде порта в ожидании разгрузки.

Ранее ВС РФ нанесли удары по логистическим центрам, используемым в интересах ВСУ. Также оказались поражены места хранения дальних БПЛА, пункты временной дислокации украинских военных формирований и наемников в 153 районах.

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