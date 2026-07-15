ТАСС: в Киеве произошел масштабный пожар на складах

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Масштабный пожар вспыхнул в одном из районов Киева. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

На кадрах, опубликованных изданием, виден сильный пожар и густой столб дыма, поднимающийся над городом.

По предварительным данным, возгорание происходит на складах. При этом конкретная информация о том, что горит, не уточняется.

До этого Киев заволокло густым дымом утром 14 июля. По словам журналистов, жители украинской столицы задыхались от густого дыма. СМИ также публиковали кадры, где видны клубы дыма в небе над городом.