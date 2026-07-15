SHOT: напавший на казанскую гимназию Галявиев женился в колонии "Черный дельфин"

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Ильназ Галявиев, который напал на гимназию в Казани в 2021 году, женился на начинающей журналистке. Они узаконили отношения в колонии "Черный дельфин", где убийца отбывает пожизненный срок, сообщает SHOT.

По данным журналистов, избранницей преступника стала 18-летняя Диана. Девушка родом из Ростовской области, но сейчас живет в Москве.

Впервые она увидела 25-летнего Галявиева на одном из судов, а позднее приехала к нему на свидание. Спустя время молодые люди приняли решение пожениться.

Брак был зарегистрирован в мае 2026-го. Теперь супругам позволено видеться раз в год.

Стрельба произошла в казанской гимназии № 175 11 мая 2021 года. Раньше Галявиев сам учился в этом учреждении. Он пришел туда и открыл огонь по детям. Его жертвами стали 7 несовершеннолетних и 2 учителя. Еще 24 человека пострадали.

Экспертиза показала, что стрелок полностью вменяем. В 2023 году его приговорили к пожизненному наказанию.

В начале 2025 года были обнародованы показания Галявиева. Он признался, что хотел разрушить школу с помощью взрывного устройства.