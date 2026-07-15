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15 июля, 19:00

Экономика

Новак поручил снизить норматив продаж дизеля на бирже до 10%

Фото: depositphotos/minervastock​

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) проработает вопрос уменьшения нормативов продаж дизеля на бирже до 10%. Такое поручение ведомству дал вице-премьер РФ Александр Новак, говорится в сообщении российского кабмина по итогам совещания по рынку топлива.

"Отмечено, что объемы топлива, которые раньше покупались через трейдеров на бирже, будут реализовываться через вертикально интегрированные нефтяные компании напрямую конечным потребителям", – сказано в публикации.

В рамках мероприятия Минэнерго и Минсельхоза также представили доклад об обеспечении топливом сельхозпроизводителей, динамике ценообразования на нефтепродукты в субъектах РФ, а также принимаемых мерах по снабжению агропромышленного комплекса необходимыми ресурсами в момент уборочной кампании.

Проблемы с топливом в России начались в конце мая. Правительство контролирует ситуацию, а нефтяные компании увеличивают производства и стараются насытить внутренний рынок.

В начале июля Новак говорил, что внутренний рынок полностью обеспечен дизелем и бензином. При этом локальные проблемы на АЗС он связал с корректировкой логистики.

Эксперты сообщили, что топливный рынок Москвы работает в штатном режиме

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