Восстановление после протезирования стало доступным по ОМС в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Россиянам стала доступна реабилитация после протезирования конечностей с установкой экзопротезов по полису обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом сообщил председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин в комментарии РИА Новости.

"В программу включены новые методы лечения и реабилитации как для взрослых, так и для детей", – уточнил Баланин.

По его словам, такая мера важна для людей, которые перенесли ампутацию. Представитель ФФОМС подчеркнул, что восстановление с использованием современных технологий дает возможность пациентам быстрее адаптироваться, стать мобильными и вернуться к полноценной жизни.

Ранее в России расширили список бесплатных обследований при диспансеризации. Теперь так можно сдавать анализы, позволяющие узнать раньше о рисках сердечно-сосудистых заболеваний. Среди них – проверка липидного профиля и уровня липопротеида А в крови.