Базовая программа ОМС пополнилась 14 новыми методами лечения

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14 новых методов лечения вошли в базовую программу ОМС в текущем году. Об этом рассказал председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин.

"Также в базовую программу перенесен один метод, ранее относившийся к разделу II высокотехнологичной медицинской помощи", – уточнил Баланин, которого цитирует РИА Новости.

Теперь сразу несколько сложных и дорогостоящих процедур стали доступны пациентам бесплатно, по полису ОМС. При этом гражданам не нужно оформлять отдельные квоты или искать дополнительные источники финансирования, подчеркнул Баланин.

С 1 сентября в России поменяются правила оказания медицинской помощи на платной основе. В частности, с осени можно будет дистанционно заключать договор об оказании медуслуг, если у исполнителя будет доступ к сайту или мобильному приложению.

Вместе с тем депутаты Госдумы обратились к министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением установить на федеральном уровне минимальный гарантированный уровень оплаты труда для среднего и младшего медицинского персонала государственных и муниципальных учреждений. По словам лидера партии "Справедливая Россия" Сергея Миронова, одной из главных проблем системы здравоохранения остается существенная разница в зарплатах медработников между регионами.