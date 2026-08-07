В Госдуме планируют пресечь "хаотическую" застройку на дачах и ИЖС

Фото: Москва 24/Анна Селина

Эксперимент по усилению контроля за строительством на частных землях Московской области сохраняется в планах, однако сроки его запуска будут сдвинуты. Как сообщил ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, инициатива призвана навести порядок и предотвратить хаотичную застройку, а не отменить "дачную амнистию".

По словам парламентария, законопроект борется с так называемым "шанхаем" – ситуацией, когда благоустроенные поселки превращаются в зону неуправляемого строительства с нарушением всех норм. Он подчеркнул, что механизм лишь создает прозрачные правила для новых собственников, не затрагивая механизм упрощенной регистрации.

Принятый в первом чтении еще в декабре 2025 года документ сейчас дорабатывается. Кошелев отметил, что от эксперимента никто не отказывается, но он требует тщательной шлифовки. В частности, правительство предложило уточнить порядок выдачи градостроительного плана и защитить права граждан на случай изменения правил застройки в процессе строительства.

Второе чтение полностью выверенного проекта ожидается осенью 2026 года. В связи с этим ранее запланированные сроки эксперимента (с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года) будут перенесены.

В Госдуме заверили, что итоговый механизм должен защищать архитектурный облик территорий и права соседей, не создавая новых административных барьеров для добросовестных граждан.

Ранее Владимир Путин подписал закон о продлении "гаражной амнистии" на пять лет – до 1 сентября 2031 года. Механизм упрощенного оформления гаражей и земли под ними действует в стране с 1 сентября 2021 года. За это время россияне оформили порядка 249 тысяч гаражей и более 496 тысяч земельных участков под ними.