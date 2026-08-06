Генеральный директор "ИжАвиа" объявил об уходе с должности

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Генеральный директор авиакомпании "ИжАвиа" Александр Синельников подтвердил свою отставку. Об этом он написал в личном телеграм-канале.

Синельников отметил, что его попросили уйти и он написал заявление об увольнении. По его словам, свой последний рабочий день в компании он проведет в пятницу, 7 августа. Также директор поблагодарил коллег и подписчиков за восемь лет совместной работы.

Ранее Росавиация аннулировала сертификат "ИжАвиа", из-за чего компания лишилась права выполнять коммерческие рейсы и с 1 августа приостановила продажу билетов.

В то же время власти Удмуртии заявили о планах внести авиапредприятие в прогнозный план приватизации на 2026 год, объяснив это необходимостью привлечения инвестиций.