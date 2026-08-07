Reuters: CША попросили Россию освободить осужденного американца Гилмана

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США призвали Россию освободить Роберта Гилмана, осужденного за нападение на сотрудника ФСИН. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя семьи американца.

По данным агентства, с соответствующим обращением к Москве выступили Белый дом и Государственный департамент. Как заявил главный стратег организации Global Reach Эрик Лебсон, представляющий интересы семьи осужденного, в Вашингтоне настаивают на возвращении 32-летнего мужчины на родину для получения срочной медицинской помощи.

Представитель американской администрации подтвердил, что власти США пристально следят за ситуацией и неоднократно в активном ключе поднимали перед российской стороной вопрос о возвращении Гилмана.

Роберт Гилман был осужден в октябре 2024 года на 7 лет и 1 месяц лишения свободы за применение насилия в отношении представителей власти. Защита обжаловала приговор, однако Воронежский областной суд в апреле 2025 года не только отклонил апелляцию, но и увеличил срок наказания на один год.

Позднее, после инцидента с нападением на сотрудника ФСИН, окончательный срок заключения вырос до 10 лет и 1 месяца.