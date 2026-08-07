В Госдуме предложили создать "Спортивную карту"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Амир Хамитов предложил создать "Спортивную карту" для того, чтобы молодые люди могли бесплатно или со скидкой посещать занятия, бассейны, катки и фитнес-центры. Его слова передает РИА Новости.

"Предлагаю создать "Спортивную карту" – по аналогии с "Пушкинской картой", которая уже доказала свою эффективность. Если государство успешно поддерживает культурное развитие молодежи, логично распространить этот подход и на сферу физической культуры", – отметил парламентарий.

Он подчеркнул, что спорт должен быть доступен для каждого. По словам депутата, "Спортивная карта" должна быть удобной, работать по всей России и охватывать как можно больше организаций.

Хамитов указал, что инвестиции в здоровье молодежи формируют культуру активного образа жизни, которая должна стать нормой.

Ранее сообщалось, что москвичи могут бесплатно заниматься спортом в любое время года. Для них работают проекты "Мой спортивный район" и "Спортивные выходные", открыты бесплатные секции, а также созданы условия для подготовки и сдачи нормативов ГТО. В частности, проект "Мой спортивный район" объединяет бесплатные тренировки для взрослых и детей старше шести лет.

