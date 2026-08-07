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07 августа, 10:30

Происшествия

Около 30 млн рублей ежедневно проходило через нелегальный криптообменник в "Москва-Сити"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Около 30 миллионов рублей ежесуточно обменивали через один из нелегальных криптообменников в деловом центре "Москва-Сити". Об этом рассказал задержанный сотрудник сервиса на видео допроса, предоставленном Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По словам задержанного, он работал менеджером криптообменника – встречал клиентов, обслуживал их, пересчитывал деньги и оформлял договоры.

В ведомстве заявили, что сотрудники обменников осознавали, что переводят средства на Украину, но продолжали работу из-за высокой прибыли. В ФСБ также отметили, что использование криптовалюты не гарантирует анонимность при переводе средств.

Другой задержанный рассказал, что нелегальный криптообменник ежедневно проводил операции на сумму от 1 до 2 миллионов долларов.

Сотрудники ФСБ совместно с полицией пресекли деятельность девяти каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты в бизнес-центре "Москва-Сити".

Задержаны более 20 работников незарегистрированных обменных пунктов, через которые украинские кол-центры легализовывали похищенные у россиян деньги. По данным ведомства, каналы координировались из-за границы.

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