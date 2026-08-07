Патчи для месячных набирают популярность у россиянок

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Пластыри с имбирем, куркумой и витаминами, которые предлагают клеить на кожу во время месячных, становятся все более востребованными у россиянок, однако доказанной пользы у них нет, сообщает канал SHOT ПРОВЕРКА.

Производители утверждают, что активные вещества из состава патчей проникают через кожу, уменьшают боль и помогают расслабиться. Однако врач-терапевт и эндокринолог Дина Иргалина подчеркнула, что не существует научных подтверждений эффективности таких средств. При этом клей и растительные экстракты способны вызвать покраснение, зуд, раздражение или аллергическую реакцию.

Врач подчеркнула, что использовать подобные наклейки вместо полноценного лечения опасно. Сильная или регулярно повторяющаяся боль может сигнализировать об эндометриозе, миоме и других заболеваниях. Патч не устраняет причину симптомов.

Несмотря на предупреждения, спрос на такие изделия растет: с начала года продажи патчей для месячных увеличились более чем на 100%.

Ранее акушер-гинеколог Софья Негорелова рассказала, что причинами боли внизу живота у женщин могут быть гинекологические проблемы, а вызывать скорую помощь необходимо, если боль возникла остро и состояние ухудшается. В частности, причинами могут стать заболевания кишечника, мочевыделительной системы, костно-мышечной системы и неврологические проблемы.

